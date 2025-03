Mein Mann und ich hatten zwei gesunde Kinder. Damit wollte ich meine Dankbarkeit ausdrücken und etwas Gutes tun für solche Kinder, denen es nicht so gut geht. 15 Jahre lang hatte ich zusammen mit meiner Schwester auf dem Lörracher Weihnachtsmarkt einen Stand mit Bastelarbeiten und einigem mehr. Den Erlös spendeten wir jedes Jahr an den Förderverein für krebskranke Kinder. Als jedoch jedoch die Standgebühren wegen der neuen Holzhütten erhöht wurden, gab ich den Stand auf, hörte aber nicht mit der Unterstützung des Fördervereins auf, der so viel Gutes für die kranken Kinder bewirkt. Davon habe ich mich persönlich überzeugt, auch in Gesprächen mit betroffenen Eltern.