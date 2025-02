Kandern-Holzen: Firma Hollenwäger baut neu in Talstraße

Das Betriebsgelände befindet sich seit 1999 in der Holzener Burgstraße und platzt inzwischen aus allen Nähten, wie es in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Donnerstag in Kandern hieß. Sie plane die Verlagerung und Erweiterung des Betriebs auf ein Grundstück am Ortsrand, das sich im Familienbesitz befinde. Neben einem Betriebsgebäude ist im rückwärtigen Bereich geplant, ein Wohnhaus für den Inhaber zu bauen, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Vorhabenträger trägt auch die Kosten des Verfahrens

Birgit Fromme von der Stadtbau Lörrach erläuterte, dass es keinen gültigen Bebauungsplan gebe, aber dass der Vorhabenträger bereit sei, einen Plan auf eigene Kosten aufzustellen und zu entwickeln. Neben dem Bebauungsplan wird auch ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen, der die Übernahme der Verfahrenskosten durch die Firma Hollenwäger regelt. Ortsvorsteher Willi Weiß bestätigte, dass sich der Ortschaftsrat einstimmig für das Vorgehen entschieden habe. Das Grundstück mit einer Größe von etwa 3000 Quadratmetern befindet sich am westlichen Siedlungsrand von Holzen.