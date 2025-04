Kandern-Holzen: Gesangverein „Liederkranz“ Holzen veranstaltet großes „Hello Goodbye“

Danach ging die Post ab. „Please Mr. Postman“, beschwörte insbesondere der Alt den Mann im gelben Trikot. Ebenso verzweifelt dann Marianne Rosenberg mit „Mr. Paul McCartney“. Beide Songs beschreiben das vergebliche Warten auf Post vom Traumpartner.

Dann wieder witzig: Die Damen interpretierten Trude Her in Kittelschürze mit „Ich will keine Schokolade“. Aufgrund der Weigerung der Damen musste die Schokolade schließlich ans Publikum verteilt werden. Anschließend bekamen die Herren die Kittelschürze zu ihrem Song „I wanna be your man“. Nach „Yesterday“ erklang das deutsche Gegenstück „Heimweh“. Anschließend ging es weiter mit „All my loving“ und den Flipperes: „Weine nicht, kleine Eva“.

Nun wieder fetzig und tatsächlich zum Mitsingen, aber zunächst nicht für alle: „Mit 66 Jahren“ von Udo Jürgens. Im Anschluss dann für alle: When I´m 64“.