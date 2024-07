Kandern-Holzen: In der Morgenstunde erklingt bewegende Musik

Es folgten bekannte Stücke wie „Morning has broken“ oder „What a Wonderful World“. Die Freude am gemeinsamen Singen unter der Leitung von Ulrike Rombach war unüberseh- und unüberhörbar. Dynamisch gestaltete sich der der Vortrag von „Im Frühtau zu Berge“, in dem einige Passagen durch eine witzige Choreographie ergänzt wurden. „Daydream Believer“ folgte – ein Song, der anschließend als Zugabe gewährt wurde. Überrascht wurden die Zuhörer bei „Wenn die Sonne erwacht in den Bergen“. Dies wurde kurzerhand zu „Wenn die Sonne erwacht über Holzen“ in alemannischer Sprache gesungen, was heimatverbunden und vertraut klang. „It’s a beautiful Day“, jubelte der Chor zum Abschluss. Immer wieder spendete das Publikum Applaus.

Am Ende bedankten sich die Sänger bei Josephine Riek, die den Chor auf dem Klavier begleitete. Ebenso galt der Dank auch Lailah Roos (Querflöte) und Christine Otto (Kontrabass). Vor der Kirche wurden sie von den Musikerinnen mit Musik erwartet und so zum Ausklang in der Dorfmitte begleitet. Nach diesem eindrucksvollen Konzert fanden sich die Konzertgäste in der Dorfmitte ein, wo bei einem Glas Sekt, einer Tasse Kaffee oder einem Viertele ein reger Austausch stattfand. „Mit geht es gut“, sagte die Chorleiterin Ulrike Rombach. Es ginge nach den vielen Proben bei diesem Konzert nicht mehr darum, dass Fehler gemacht würden. Vielmehr ginge es darum, die Zuhörer zu berühren. „Das ist uns heute gelungen“, stellte Rombach fest. Im Rahmen des Jahreskonzertes überreichte die Vorsitzende Nathalie Scherr für 50 Jahre aktives Singen im Chor eine Urkunde und eine Ehrennadel an Karlfrieder Berger. „Toll so eine Ehrung, wenn man seit 50 Jahren dabei ist und das Singen im Chor bis heute noch Spaß macht“, stellte Berger fest. Viele Jahre war er Vorsitzender des Chores Liederkranz. Im März sei ein neues, anderes Programm vorgesehen. Insgesamt sei der Chor gut besetzt, allerdings wäre es schön, wenn noch mehr Männer mitsingen würden, sagte Scherr.