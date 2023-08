Kandern-Holzen Inspiration des Augenblicks

Das Trio Claudia und Andreas Schurig sowie Guido Chudoba ist „Dramenwahl“ – ein Improvisationstheater aus der Region. Sie improvisieren komplett nach den Vorgaben des Publikums und lassen so die Geschichten aus der Spontanität mit gegenseitiger Inspiration entstehen, heißt es in der Ankündigung.

Die Stichworte des Publikums werden in Sekundenschnelle zum Leben erweckt, heißt es in der Ankündigung. Darum können sie sich auf jede Menge an Premieren, von Oper bis Stummfilm, von Shakespeare bis Hip-Hop freuen. Die überraschenden Wendungen erstaunen nicht nur das Publikum, sondern die Schauspieler wissen nicht, was passiert und welche Vorgaben ihnen gemacht werden. Unterstützt werden die drei Künstler von Christoph Müller am Klavier. Das ist ein Abend, an dem die Lachmuskeln der Gäste in Gefahr sind. Die Genossenschaft Dorfmitte Holzen bewirtet die Gäste, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.