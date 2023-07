Kandern-Holzen Mond musikalisch besungen

Holzener Chor mobilisiert sein treues Publikum

Der Holzener Chor mobilisierte trotz zahlreicher anderer Termine sein treues Publikum für sich. Die Kulisse passte einfach: das Wetter, der traumhafte Garten in der Dorfmitte, die gut gelaunten Gäste und Akteure ohne erkennbares Lampenfieber mit großer Lust an der Musik. Die Sänger geleiteten ihre Gäste singend in der Dämmerung zur Kirche. Der spärlich beleuchtete Innenraum wurde von einem riesigen Vollmond an der Decke beherrscht. Der bestens gelaunte Chor startete mit einigen Strophen des Hebelgedichts „Der Mann im Mond“. Es war eine schöne Abwechslung, die ruhigen Mollmelodien zwischen die anderen Liedbeiträge einzustreuen. Richtig zur Sache ging’s dann gleich mit „Der schwarze Mond“ von Harald Genzmer, laut einhelliger Meinung des Chores „das schwierigste Stück des Konzerts“, das besonders viel Probenarbeit benötigte. Gefälliger und leichter war dann das bekannte „Moon River“ von Henri Mancini und als Gegenpunkt „In stiller Nacht“ von Johannes Brahms.

Das französische Wiegenlied „Au clair de la lune“ leitete zu dem von Sabine Fues am Saxophon und Christine Otto am Kontrabass gespielten „Summertime“ aus Porgy and Bess über. Besonders eindrücklich war der Solopart der Frauenstimmen von der Empore herab in „When the Moon comes over the Mountain“, die die kräftigen Männerstimmen im Fußraum der Kirche unterstützten. Besinnlicher wurde mit dem Abendlied von Matthias Claudius „Der Mond ist aufgegangen“, bevor mit Nenas „Heute ist Vollmond“ der offizielle Schlusspunkt gesetzt wurde. Auch eine Zugabe gab es: „Talking to the Moon“ von Bruno Mars beendete stimmgewaltig und fulminant den Abend.