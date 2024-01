Kandern-Holzen: Poesie und Musik zur Zeitenwende

Sagen, Mythen, Bräuche

Und um Feen, Hexen, Kobolde, Dämonen und andere Geister, die in dieser Zeit nächstens unterwegs sind, geht es ja in den Geschichten um die Raunächte, die Tonio Paßlick ausgesucht hat und frei erzählte: Sagen und Märchen aus Österreich, Norddeutschland, Island, Norwegen, Schottland und dem Böhmerwald. Da erfuhr man viel von früheren Gottheiten und Geistern, von Untoten, Orakeln, Voraussagen, Besinnung, Reinigung und Räucherung – alles Rituale und Brauchtum, die die Charakteristik der Raunächte darstellen.

Dass diesem Zeitraum von der Wintersonnenwende am 21. Dezember bis zum Dreikönigstag am 6. Januar eine große Bedeutung zukommt, machte Tonio Paßlick in seiner ausführlichen Einführung deutlich. Seine klugen und kundigen Erläuterungen reichten von den Wurzeln und Ursprünge dieser Bräuche, von der Antike bis zum Mittelalter, vom Mithraskult, der mythologischen Personifizierung der Sonne, bis hin zu den Umzügen der „Perchten“, der Frau Holle mit ihrem Gespensterheer und dem treuen Meister Eckhart, der die Menschen warnte.

Die Märchen führten mit viel „Ho, ho, ho!“ in eine Zwischenwelt, wo es Elfen und Trolle gab, denen an Weihnachten aufgetischt wurde und die ihr Unwesen trieben. Die Rede war auch von einem Kätzchen, das eigentlich ein Bär war, einem schneeweißen Pferd, einem seltsamen Wesen in Hühnergestalt und einem „Losegang“, um das Schicksal zu erforschen.

Neben mancher Gänsehaut bei diesen teils schaurig-schönen Geschichten wie der von beiden Musikern, die zu Staub zerfallen, oder den drei jungen Burschen mit ihrem Bierfass gab es viel zum Schmunzeln, denn die Raunächte haben heute nicht mehr denselben Schrecken wie damals.

Gefallen konnte, wie Tonio Paßlick eine einzigartige Sensibilität für die richtigen Geschichten hat und wie seine Mitmusiker dieses Thema aufgriffen und stimmungsvolle Klangfarben bis hin zu Geräuschen wie Pferdegetrappel beibrachten.

So war dieses Wort-Ton-Programm über die „zeitlose Zeit“ ein Kontrastprogramm zu heutigen hektischen Lebenszusammenhängen und strahlte eine besinnliche Ruhe und Entschleunigung aus. Kurzum: Die Truppe um Paßlick klang nach fröhlichen mittelalterlichen „Spielleyt“. Gut war, dass das Publikum mit dem Applaus bis zum Schluss warten konnte, damit der Stimmungsbogen nicht abrupt unterbrochen wurde.

Info

Zusatztermin:

Raunächte“-Programm am Samstag, 5. Januar, 19 Uhr, Dorfmitte Holzen