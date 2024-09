Ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall am Freitagnachmittag auf einem Feldweg zwischen Holzen und Schallbach schwer verletzt worden, berichtet die Polizei. Er übersah an der Kreuzung zur Mappacher Straße einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 22-jährigen Autofahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Pedelec-Fahrer wurde frontal vom Auto erfasst und in eine Grünfläche abgewiesen. Mit schweren Verletzungen wurde der 80-jährige Pedelec-Fahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, heißt es von der Polizei. Der gesamte Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.