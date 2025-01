Kandern-Holzen: Sogar Leute aus dem Freiburger Raum entdecken Dorfkultur

Regelmäßiger Freitagstreff ist zweites Standbein

Das zweite Standbein ist neben den regelmäßigen Kulturangeboten ist der an den geraden Freitagen stattfindende Treff ab 18.30 Uhr. Mitglieder in verschiedenen Teams kochen ihre zumeist deftigen Spezialitäten und jeder, der kommen will, kann teilnehmen und gemeinsam essen plauschen sowie essen. „Es gibt kein Programm, sondern es geht nur um das gemeinsame Miteinander und den Austausch“, erklärt Elisabeth Zumkehr den simplen wie genial erscheinenden Ansatz.

60 bis 90 Essen gehen an diesem Abend über den Tisch, und die Leute kommen aus unterschiedlichen Bereichen des Lebens. In einer Zeit, in der viele Vereine über zurückgehendes ehrenamtliches Engagement klagen, sind solche informellen und unverbindlichen Treffmöglichkeiten mehr denn je gefragt.

„Das erlebe ich auch an unserer Bar im Kanderner Kino“, berichtet Martin Kutterer. „Bei uns kann jeder kommen, und die Leute nehmen das dankbar an, weil das Bedürfnis danach in diesen schwierigen Zeiten größer geworden ist.“