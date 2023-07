Kandern-Holzen Storchenvater gefragter Mann

Martin Lang ist Storchenvater in zweiter Generation und hat diese Aufgabe von seinem Vater übernommen. „Es ist schon beeindruckend, wenn so ein Vogel von Hand aufgezogen wird und dann den Weg in die Freiheit findet“, sagt er als Antwort, was ihn an dieser Aufgabe so fasziniert.

Ein zweiter wichtiger Faktor ist das Gemeinschaftsgefühl. Beim Storchenfest hilft das ganze Dorf mit. Kuchen werden gespendet, es wird gekocht und gebraten. Die Menschen kommen nicht nur aus Holzen, sondern aus der ganzen Region. Beim gemütlichen Storchenfest spielten am Sonntagnachmittag die Jagdhornbläser Vorderes Kandertal auf. Ortsvorsteher Willi Weiß trug etwas zum gelungenen Unterhaltungsprogramm bei: Er präsentierte sein Gesangstalent, begleitet von Trompeter Karlheinz Schlozer, unter viel Applaus mit zwei Liedern.