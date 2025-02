Kandern-Holzen: Subtile Rache endet für Täter tödlich

Briefe werden kontrolliert

Der NS-Karrierist bricht die Korrespondenz ab, weil seine Post vom Geheimdienst kontrolliert wird, und kündigt seinem „teuren alten Gefährten“ in Amerika, wie er ihn anfänglich noch nennt, die Freundschaft auf. Die Autorin fügt in ihren fiktiven Briefen noch eine Liebesgeschichte ein. Martin war einmal der Geliebte von Max’ Schwester Griselle, einer Schauspielerin, die er vor den SA-Männern, die ihr auf der Spur sind, nicht versteckt und so schuldig wird am Mord an der jungen Jüdin, was ihm sein amerikanischer Freund nie verzeiht.