Kandern-Holzen: Willi Weiß versteigert vom Radlader

Die Holzener Floriansjünger haben unter Leitung von „Chefkoch“ Hans Büchelin eine Wildsau gegrillt, während Thomas Kammerer am Grill Spätzle zubereitete. Des Weiteren wurden noch gegrillte Bratwürste, Speck und als leckere Nachspeise Kaiserschmarrn und gegrillte Ananas angeboten. Zahlreiche Besucher, nicht nur aus Holzen, sondern auch aus den umliegenden Ortschaften, kamen extra wegen dieser Köstlichkeiten zum ausgedehnten geselligen Beisammensein dieser Versteigerung. Außerdem gab es am Nachmittag noch einen kleinen Sägewettbewerb, der für viel Gaudi sorgte. Die Stimmung rund ums Lagerfeuer war bis in den Abend hinein bestens.