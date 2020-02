Kandern Horst Brenneisen hört auf

Spannende Lesungen

Bei den Lesungen, sie wurden von Stadtbüchereileiter Peter Diegel organisiert, ist es der Kinderbuchautorin Annette Mierswa aus Hamburg und der „Helmut Förnbacher Theater Company“ aus Basel gelungen, die Schüler bei der Stange zu halten. „Keine Selbstverständlichkeit heutzutage“, wie Brenneisen sagt.

Mierswa hatte für die Jüngeren ihren Roman „Lola auf der Erbse“ mitgebracht. 220 Schüler lauschten dieser Autorenlesung. Vor 160 älteren Schülern las sie dann aus „Instagirl“, einem Buch, das sich kritisch mit dem Selbstoptimierungswahn vieler junger Leute auseinandersetzt.

60 Personen verfolgten die szenische Lesung der „Helmut Förnbacher Theater Company“ zu Dürrenmatts „Der Richter und sein Henker“ und sahen sich dazu die Verfilmung von 1976 an.

Die Hitliste bei den Filmen führte „Die Eiskönigin 2“ mit 157 Besuchern an, gefolgt von „Lola auf der Erbse“ (144 Besucher). Der Film „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ lief zweimal, beim ersten Mal kamen 60 Schüler, bei der Abendveranstaltung dann noch einmal 26. „Jumanji: The Next Level“ besuchten 46 junge Leute, und „Latte Igel und der magische Wasserstein“ wurde immerhin von 20 Kindern besucht.

Nachdem die „alten Hasen“ altersbedingt nicht mehr mitmachen – sie sind jetzt über 19 Jahre alt –, freut sich Brenneisen darüber, dass sein Filmpreis von neuen jungen Leuten entdeckt wurde. So waren es dieses Jahr eine Elfjährige mit ihrem fünfjährigen Bruder, die den ersten Preis für ihren Animationsfilm mit Playmobilfiguren bekamen. Brenneisen ist nun gespannt, was die jungen Leute in den kommenden Jahren noch zu bieten haben.

Begeistert zeigt er sich auch von der Zusammenarbeit mit den Schulen, die in den vergangenen Jahren bei der Planung verstärkt mit ins Boot geholt worden waren.

Bald will man sich zu einer Nachbesprechung treffen und die nächsten Film- und Literaturtage planen.