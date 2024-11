Kandern: IG Velo ist von Stadt enttäuscht

Schellhorn wünschte sich, dass die IG künfgtig zu Verkehrsschauen eingeladen würde, wenn es um die Bedürfnisse von Radlern ginge. Der Radweg beim Riedlinger Bad in Richtung Holzen sei durch Wurzeln schwierig befahrbar. Das Fehlen von reflektierenden Leitlinien entlang der L134 zwischen Wollbach und Wittlingen wurde von Ute Henkel kritisiert. Diese vermisse sie als Radlerin auf dem Weg nach Basel.

Der Radweg von Holzen nach Hammerstein wurde versehentlich weggebaggert, Radfahrer müssten auf die K 6319 Richtung Holzen Straße ausweichen. Henkel regte an, den neu zu erstellenden Radweg mit Leitlinien zu versehen. Ein Dauer-Kritikpunkt ist ebenfalls die unendliche Geschichte des Radwegs von Kandern nach Riedlingen – aktueller Stand für den Baubeginn sei laut Regierungspräsidium 2026.

Die IG Velo plant am 25. Mai eine Codierstation für Radfahrer am Städtlifest. Das nächste Treffen ist am 20. Januar ab 19 Uhr im Gasthaus „Schnecke“ in Kandern.