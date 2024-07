Kandern: Ihre Ausdrucksweise geht Lesern zu Herzen

Ihr Geburtshaus liegt gegenüber dem Gasthaus zur Schnecke. /Winterhalter

Die Schriftstellerin und Dichterin heiratete 1920 den in Tannenkirch (heute ein Stadtteil von Kandern) geborenen Lehrer Emil Johannes Preusch (1897 bis 1953), der sich im Markgräflerland ebenso daheim fühlte und dessen Vater gleichfalls aus Kandern stammte. Die Eltern von Ida Preusch-Müller erwarben 1929 ein Haus in Müllheim, in das auch sie später einzog. Sie blieb aber zeitlebens mit Kandern eng verbunden und hielt sich von Kindheit an gerne in den beiden Orten auf.

Das Schicksal nimmt ihr beide Kinder sehr jung

Das Schicksal verschonte sie und ihre Familie nicht. Der jüngere Sohn Rudolf (1927 bis 1935) starb schon im achten Lebensjahr an Diphterie. Aber auch die Kriegs- und Nachkriegsjahre brachten mancherlei Sorgen, vielfaches Leid und Schmerz. Der erstgeborene Sohn Wolfgang (1921 bis 1941) fand im zweiten Weltkrieg den Tod. Auch er wurde nicht alt. Er fiel genau einen Monat vor seinem zwanzigsten Geburtstag in Dragunsk (östlicher Kriegsschauplatz in Russland) und wurde dort in fremder Erde bestattet.

Ehemann kehrt schwer krank aus dem Krieg zurück

Der Ehemann, der während seiner Tätigkeit in verschiedenen badischen Gemeinden als Pädagoge seinen Dienst versah, wurde nach dem Krieg von den Franzosen in der Festung Metz interniert und kehrte Jahre später schwer krank zurück nach Obrigheim, wo das Ehepaar zuletzt wohnte und er als Lehrer tätig war. 1953 verstarb Emil Johannes Preusch in einem Heidelberger Krankenhaus mit erst 56 Jahren.

Ida Preusch-Müllers Elternhaus und späteres Wohnhaus in Müllheim /Archiv Winterhalter

Diese schlimmen Erlebnisse fasste Ida Preusch-Müller in wenige Worte und schrieb darüber nur drei kurze Sätze: „Ich wurde eine sehr glückliche Mutter von zwei Buben. Von Mann und Söhnen blieb mir die Erinnerung. Viele meiner alemannischen Gedichte halten sie lebendig.“

Im Alleinsein wurde sie dennoch nicht einsam

An anderer Stelle ist ein weiterer Bezug zu diesem schmerzlichen Teil ihres Lebens erkennbar, als sie beim Interview mit einer Tageszeitung ein sehr tiefsinniges Bekenntnis zum Ausdruck brachte: „Als Gnade empfinde ich meine Gabe, Freud und Leid im Wort entstehen zu lassen und weiterzugeben, anderen zur Freude und zum Trost. Daraus kommt mir die Kraft, im Alleinsein nicht einsam zu werden.“

Ihre zu Herzen gehende Ausdrucksweise und ihr ergreifender Schreibstil begeistert jeden Leser. Daher ist Ida Preusch-Müller für viele Autoren ein großes Vorbild beim Abfassen und Formulieren von Beschreibungen und Geschichten.

Sie bleibt ein Vorbild wegen ihrer Haltung

Beeindruckend ist immer wieder ihre Sprachkunst bei der Darstellung der vielen interessanten Episoden und denkwürdigen Ereignissen sowie der heiteren und besinnlichen Begebenheiten. Die Stadt Kandern hat vor vielen Jahren bei der Erschließung eines neuen Baugebiets zum Andenken an die Dichterin und Schriftstellerin eine Straße nach ihr benannt.

An ihrem Wohnhaus in der Kanderner Hauptstraße, in welchem sie die meiste Zeit ihrer Kindheit und Jugend verbrachte, erinnert zudem eine Hinweistafel aus Keramik an Ida Preusch-Müller. Sie starb vor 50 Jahren am 21. Juni 1974 im Alter von 85 Jahren in Müllheim.