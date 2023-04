Hinweisen zufolge wurden in Kandern Handzettel in den Briefkästen verteilt, die über die Sammlung einer ungarischen Familie am Mittwoch, 19. April, informieren. Das Ordnungsamt der Stadt Kandern weist dringend darauf hin, dass es sich bei dieser Art von Sammlung um eine bandenmäßig betriebene „Bettelei“ handelt, die eine illegale Straßensammlung darstellt.