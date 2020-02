Kandern Im Team Blutspenden gehen

Aber auch für den Spender selbst lohnt sich die Blutspende. Neben dem Gefühl, einem Menschen geholfen zu haben, bekommt jeder Spender einen kleinen Gesundheitscheck. Im Rahmen der Werbeaktion „2020 wird’s heiß“ erhält jeder Blutspender bei diesem Termin außerdem eine Grillzange.

Zum zweiten Mal veranstaltet das DRK Wollbach in diesem Jahr einen Mannschaftswettbewerb. Teams können mit vielen Spendern Punkte sammeln und gewinnen. Der zweite Blutspendetermin findet am 16. Oktober in Rümmingen statt. Pro Spende gibt es einen Punkt; das Team mit den meisten Punkten an beiden Terminen in Wollbach am Montag und in Rümmingen gewinnt. Es gibt Sachpreise sowie für den Sieger einen Wanderpokal zu gewinnen.