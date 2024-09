Kandern: In einer Serien beleuchten wir den Wald der Zukunft am Beispiel des Stadtwalds Kandern

Sturmschäden

Der Sturm im vergangenen Sommer führte zu großen Schäden an einem Eichenbestand bei Holzen, wodurch es zu einem enormen Zuwachs an Schadholz im Stadtwald kam. „Wir sind immer noch mit der Aufarbeitung beschäftigt. Das Holz muss relativ zügig aufgearbeitet werden, da es nicht zu lange trocken lagern sollte“, sagt von Schröder. Ein hohes Aufkommen an Schadholz drücke den Preis, weshalb man versuche, den Verkauf hinaus zu zögern. Für die Stadtkasse bedeutet das, dass Einnahmen in der Zukunft wegfallen und in der Summe Gesamteinnahmen niedriger ausfallen werden. Neben den ökonomischen Folgen verlieren beide Forstleute aber auch die Schäden an der Fauna nicht aus dem Blick. „Die Kronen der Bäume sind geschädigt und werden sich nicht mehr erholen.“ Nicht allein die Eichenbestände sichern die Waldeinnahmen.