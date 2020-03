Kandern In Ghana unvergessliche Eindrücke gewonnen

Frage: Wie kam es dann dazu, dass sie für die Baobab Children Foundation aktiv wurde?

Der Klassenlehrer von Friederikes Schwester ist mit der Gründerin der Organisation, die sich seit etwa 20 Jahren für Kinder aus prekären sozialen Verhältnissen engagiert, bekannt und hat den Kontakt vermittelt. Gemeinsam mit zwei anderen Freiwilligen war Friederike dann in die kleine Stadt Kissi in der Nähe der Hafenstadt Cape Coast, der Hauptstadt der sogenannten Central Region, und war dort in einem Zentrum der Baobab Children Foundation tätig.

Frage: Wie muss man sich das vorstellen?

Das ist eine Art Internat, in dem 90 Schüler zwischen 13 und 23 Jahren unterrichtet werden. Sie stammen alle aus prekären sozialen Verhältnissen und absolvieren nach der Primary School, also der Grundschule, eine Berufsausbildung in Richtungen wie Schreiner, Näher oder Weber. Bei einigen der älteren Schüler handelt es sich um junge Menschen, die zum Teil nur zwei Jahre auf der Primary School waren, dann aus verschiedenen Gründen ihr Leben nicht auf die Reihe gekriegt haben und nun im Baobab Center noch einmal eine Chance erhalten.

Frage: Was hat Ihre Tochter dort konkret gemacht?

Ihre Aufgaben haben sich im Verlauf ihres sechsmonatigen Aufenthalts gewandelt. Zunächst hat sie das Sportprogramm für die Schüler mitgestaltet, später hat sie unter anderem in dem Laden mitgearbeitet, in dem die von den Schülern gefertigten Erzeugnisse verkauft wurden, und hat bei Umstrukturierungen geholfen.

Frage: Sie haben Ihre Tochter in Ghana besucht. Welche Eindrücke haben Sie beide von ihrer Afrika-Reise mitgebracht?

Wenn wir über Ghana sprechen, reden wir nicht über Afrika insgesamt, sondern nur über einen kleinen Teil dieses Kontinents. Ghana ist im Vergleich zu anderen afrikanischen Staaten ein relativ reiches Land, der größte Reichtum aber sind seine Menschen und ihre Lebensfreude. Ich selbst war die meiste Zeit meines Aufenthalts in Ghana allein unterwegs, sodass ich ganz andere Eindrücke gewonnen habe als Friederike. Man muss auch wissen, dass es in Ghana eigentlich nur zwei Jahreszeiten gibt: die Trockenzeit und die Regenzeit. Ich habe sie während der Regenzeit besucht, als alles grün war.

Frage: Heute Abend hält Ihre Tochter mit Ihnen zusammen einen Vortrag im Kanderner Kino. Was erwartet die Besucher dort?

Meine Tochter ist ganz klar die Hauptperson, denn sie ist seit einer Woche wieder zurück aus Ghana und noch voller Eindrücke. Sie hat Bilder gemacht und einen Video-Blog geführt, der heute Abend eine Rolle spielen wird. Zusammenfassend kann man sagen, dass wir uns nicht als Experten für das Thema Ghana betrachten, aber den Besuchern einen Eindruck von unseren Erfahrungen geben wollen. Wir sind auch sehr froh, dass die Stadtbücherei Kandern und die Verantwortlichen vom Kommunalen Kino Kandern uns den Auftritt ermöglichen.

Der Vortrag findet heute ab 19.30 Uhr im Kino Kandern, Hauptstraße 28, statt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Baobab Children Foundation wird gebeten.

Zur Person: Andreas Wittmann (48) ist Lehrer in kreativer Auszeit an der August-Macke-Schule in Kandern.