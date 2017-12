Kandern Innerem Ruf gefolgt

Kandern (cre). Erstaunte Blicke erntet Otto Sexauer jedes Mal, wenn er sein Alter offenbart. Dass der noch sehr rüstig auftretende Senior heute seinen 90. Geburtstag begeht, ist kaum zu glauben.

Geboren wurde er als jüngstes von fünf Kindern in Lahr, aufgewachsen ist er im Gebiet der Mecklenburgischen Seenplatte. Da sein Vater sich gesundheitliche Besserung von der rauen Seeluft versprach, hatte er im hohen Norden einen landwirtschaftlichen Betrieb übernommen.

Nach Schule und Lehre zum Lebensmittelkaufmann wurde Sexauer als Junge erst zum Arbeitsdienst und noch im Januar 1945 zum Militär eingezogen. Als einziger seiner Truppe überlebte er einen schweren Angriff auf Usedom. Per Schiff desertierte er über die Ostsee nach Dänemark, wo er jedoch keine Aufnahme fand. In der Nähe von Hamburg wurde er dann von polnischen Soldaten in britischen Diensten gefangen genommen. In Erinnerung geblieben ist ihm sein Geburtstag im Jahr 1945, den er „opulent“ mit einer Scheibe Brot feierte.

Mit zwei Kameraden gelang 1946 die Flucht aus einem Torflager im Emsland. Sein Weg führte ihn zu seiner Mutter und so landete er, ohne es zu wissen, in der russischen Besatzungszone, wo er zunächst Gefängnisluft schnuppern „durfte“.

Später leitete er einen staatlichen Konsumladen, bevor er zu einem Lehramtsstudium in Güstrow „verdonnert“ wurde. Da er nicht Mitglied in der SED werden wollte, floh er erneut. Dieses Mal nach West-Berlin. Auf recht abenteuerlichen Wegen landete er schließlich bei seiner Schwester in Lahr. Nachdem bis dahin mehrere Fluchten sein Leben bestimmt hatten, kam es nun in ruhigeres Fahrwasser.

Im Jahr 1952 erwarb er seinen Führerschein und war dann bis 1979 im Autohandel, zuletzt als Verkaufsleiter, tätig. Da Sexauer schon früh christlich orientiert war, folgte er 1979 einem inneren Ruf und schloss sich dem „Janz-Team“ (jetzt „TeachBeyond“) an. Er baute mit seiner Ehefrau Irene, mit der er 2012 die Goldene Hochzeit feierte, ein Eigenheim in Kandern. Heute wohnt das Paar dort gemeinsam mit Sohn, Schwiegertochter und Enkelin.

Als Geschäftsführer war der Jubilar viel unterwegs. Im Rahmen seiner Tätigkeit vertrat er auch auf Buchmessen in Frankfurt und Leipzig das Janz-Team. Zwar ging Sexauer 1990 offiziell in Rente, hörte aber erst mit 70 Jahren auf Drängen seiner Frau mit dem Arbeiten auf.

Sein Auftrag, der ihn immer aktiv gehalten habe, sei es, als Brückenbauer zwischen den Menschen tätig zu sein, sagt der Jubilar auf sein hohes Alter angesprochen.