Kandern Integrationsarbeit gelobt

Dass die Zahlen in der Erst- und Anschlussunterbringung für Kandern hoch sind, zeigte die Integrationsmanagerin in ihrem Bericht: In der Anschlussunterbringung lebten 2022 56 angerechnete Flüchtlinge aus der Ukraine und sieben aus Afghanistan in Kandern. Etwa 400 Personen haben in der Gemeinschaftsunterkunft (GU) gelebt.

Absprachen zur Quote laufen noch

Seit Jahresbeginn leben rund 105 Menschen in der GU, 43 davon sind Kinder. Doch das werden durch die Erweiterung mehr werden. Seitdem wohnen noch 49 Geflüchtete aus der Ukraine und 88 aus anderen Ländern in der Stadt. Doch die Quote, die Kandern aufnehmen muss, ist laut Bryzgalova „noch nicht ganz stabil – da laufen die Absprachen noch“.