Kandern Intensive Gespräche statt Dorffesten

Auf einer Wanderung während der Pandemiezeit, die Heinzelmann und seine Frau nach Sitzenkirch führte, kam die Idee auf, nach „Fürbach am Fürbach“ nun Sitzenkirch filmisch zu porträtieren. Anders als im Feuerbacher Film, der einen Jahresverlauf im Dorfleben festhält, ging Heinzelmann in Sitzenkirch vor, was ebenfalls den Pandemie-Einschränkungen geschuldet war. Frühling und Sommer waren die Hauptdrehzeiten – und wegen des schönen Wetters im Jahr 2020 regnet es im Film kein einziges Mal. Insofern ist die Dokumentation über Sitzenkirch denn auch so etwas wie ein „Gute-Laune-Film“.

In Kapiteln erzählt

Hier werden in stilisierter Buchform verschiedene Kapitel aufgeschlagen, in denen lokale Prominente wie der ehemalige Bürgermeister Bernhard Winterhalter als Historiker, Sängerin Simone Moos, Christa Heimann, das Frank und Georg Dietsche-Duo, Geiger Jörn Richter und Schauspieler Wigand Neumann als Markgraf von Hachberg-Sausenberg sowie viele Dorfbewohner mitspielen. Als historische Orte werden die Hilarius-Kirche, das ehemalige Benediktinerinnen-Kloster im Ort, die Mühle, Bürgeln und die Sausenburg beschrieben.

Unter „Lüt vo vrieher“ etwa wurden Fotos von Menschen gezeigt, die teilweise auf alten Schul- oder Vereinsfotos noch von den Anwesenden wiedererkannt wurden – das sorgte für spontane Gespräche und Erinnerungsaustausch an den Tischen.

Christa Heimann erzählte, dass früher „acht Jahrgangsklassen in der Schule von einem Lehrer unterrichtet wurden – wir waren zwischen 20 und 30 Kinder“, sagte sie. Ellen Heinzelmann interviewte Anne Mäder als Zeitzeugin, besuchte das Atelier von Maler Walter Argast, ließ sich alte landwirtschaftliche Maschinen und Werkzeuge im Bauernhofmuseum von Herbert Adolf erklären und fragte beim ehemaligen und aktuellen Ortsvorsteher nach, was Sitzenkirch für seine Bürger so attraktiv macht.

Zu Gast war die Interview­erin zudem in der alten Mühle bei Bruno Brombacher und beim Demeterbetrieb Grether, dem Klosterhof. Einen Ausflug zur täglich neu aufzuziehenden Turmuhr in die Kirche machte Ellen Heinzelmann mit Uta Brombacher. Vorgestellt wurden die Feuerwehr-Abteilung mit Abteilungskommandant Jürgen Eichin, der Motorsport-Club mit Felix Winkler und der Markgräfler-Trachtenverein.

Bedauerlich war, dass es wegen der abgesagten Feste keine aktuellen Momentaufnahmen der Traditionsanlässe der Feuerwehr und Vereine gibt. Dafür aber fällt dieser Heinzelmann-Film mit anderen, sehenswerten Details und vielen intensiveren Gesprächen aus der Reihe.

In der Reihe der Ortsporträts von Heinzelmann fehlen nun noch Tannenkirch und Riedlingen. Der Filmemacher hat sie bereits ins Visier genommen, wie er verrät.

Weitere Informationen: Der Film „900 Jahre Sitzenkirch“ ist als CD bei Dieter Heinzelmann für 15 Euro erhältlich. Kontakt: elldie@gmx.de