Kandern: Interaktiv die Schule entdecken lernen

I-Pad-Unterricht zeigt Vorteile digitalen Lernens

An der August-Macke-Schule habe jedes Kind ab der fünften Klasse ein iPad, um die Vorteile des digitalen Lernens zu nutzen und den Umgang mit digitalen Medien zu erlernen, heißt es in der Mitteilung. Ein weiteres Konzept an der Schule laute „individuelle Lernzeit“, die jedem Schüler helfen solle.

Schüler lernen in eigenem Tempo die Inhalte

Hier lernen die Schüler in den Hauptfächern in ihrem eigenen Tempo, auf ihrem individuellen Niveau und wenden das Gelernte selbstständig an.

Des Weiteren wurden für die Eltern Schulführungen angeboten. Es gab auch noch einen Stand zum Thema Lese-Rechtschreib-Schwäche und Schulseelsorge, Infos zur Anmeldung, zu Busverbindungen, dem Freundeskreis der August-Macke-Schule sowie dem Mittagstisch. Für das leibliche Wohl wurde mit Kaffee, Kuchen und Getränken bestens gesorgt.