Kandern Jeder soll sich mit Leitbild identifizieren

Es soll das Leitbild aller sein, nicht nur der Gruppe

Die Ideen für die einzelnen Werte nahm die Qualitätsgruppe aus der Haushaltsbefragung und der Befragung der Referenzgruppen. Die Qualitätsgruppe stellt sich aus einzelnen Vertretern der Referenzgruppen zusammen: Günter Argast für die Träger und Teilnehmer, Volker Mandau für die Kooperationspartner, Andrea Voitl für die VHS-Verwaltung und Sabine Vogel für die Kursleiter. Auch mit dabei sind die VHS-Leiterin und die Qualitätsbeauftragte Gaby Dolabdjian.

Nachdem der erste Entwurf stand, hat die Gruppe um Christina Fräulin diesen an die Referenzgruppe zurückgegeben. Ziel war es, herauszufinden, wie sehr sich die einzelnen Gruppen mit dem Leitbild identifizieren. Sie haben diesen Fragebogen an alle Gemeinde- und Ortschaftsräte, Mitarbeiter der Stadt, Kursleiter und Kooperationspartner verschickt sowie an 20 zufällig ausgewählte Kursteilnehmer. 63 der Befragten haben den Bogen zurückgeschickt.