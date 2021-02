Kandern Jetzt darf online getagt werden

„Wir dürfen seit der Pandemie keine Sitzungen mehr abhalten“, schilderte Ratsmitglied und Kommandant Günter Lenke das Problem. Denn gerade bei der Feuerwehr will man größere Ausbrüche um jeden Preis vermeiden, um ihre Schlagkraft nicht zu gefährden. Über die neue Satzung haben die Feuerwehrleute denn auch per Videokonferenz abgestimmt. Sie wurde einstimmig für gut befunden.

Ersthelfergruppe mit aufgenommen

Eine Besonderheit in Kandern ist die Aufnahme der Ersthelfergruppe (First Responder) in die Freiwillige Feuerwehr, die mit der Satzungsänderung jetzt ebenfalls beschlossen wurde.

Und noch in einem weiteren Punkt weicht man in Kandern von der Mustersatzung des Gemeindetags ab: Angehörige der Feuerwehr sollen auf Antrag auch weiterhin die Möglichkeit haben, mit dem 50. Lebensjahr beziehungsweise nach 25 Jahre langer Tätigkeit in der Einsatzabteilung in die Altersabteilung zu wechseln. Die Mustersatzung sieht einen Wechsel regulär erst ab dem 55. Lebensjahr vor.

Auch in den Ortschaftsräten, die Kanderner Ortsteile verfügen jeweils über eine eigene Feuerwehrabteilung, wurde die Satzungsänderung bereits besprochen und für gut befunden.