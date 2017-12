Kandern „Jetzt muss das Innere reifen“

Mit dem Richtfest wurde am Donnerstag eine wichtige Teiletappe im Rahmen der Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten am Luise-Klaiber-Haus gefeiert. „Dank ihnen allen haben wir gut aufgeholt“, würdigte Bürgermeister Christian Renkert die Anstrengungen der Handwerksbetriebe. Denn in der Anfangsphase waren die Bauarbeiten zunächst in Verzug geraten.

Von Alexandra Günzschel

Kandern. Es war nicht vorauszusehen: „Wir hatten ein Gutachten rechts und links davon“, erklärte Projektleiter Ernst-Peter Scherer im Gespräch. Doch in der Mitte tat sich eine 4,20 Meter tiefe Schicht mit Kanderschotter auf, weshalb der Untergrund für den nun fertiggestellten Anbau erst stabilisiert werden musste (wir haben berichtet). Um so glücklicher ist man nun darüber, dass der Anbau doch noch in diesem Jahr fertiggestellt werden konnte.

„Die Frucht ist ausgewachsen. Jetzt muss sie im Inneren reifen.“ So beschrieb Architekt Wolfgang Huller den aktuellen Zustand des Gebäudes. Auch er bedankte sich bei allen Handwerkern, bei den Bewohnern und bei der Belegschaft, die auch schon mal vermittelnd habe eingreifen müssen, wenn einem der Senioren das Treiben auf der Baustelle doch mal zu bunt wurde.

Für den Richtspruch waren dann Nicolai Dübell und Jo-shua Speicher von der Firma Holzbau Arno Späth zuständig. Mit ihren lebhaft vorgetragenen Versen erreichten sie nicht nur die geladenen Gäste, auch viele Bewohner des Klaiber-Hauses wohnten dem Ereignis von ihren Balkonen aus bei. „Pflicht ist dies – gewissermaßen, dass ein Volk, das menschlich ist, trotz des schnellen Vorwärtsrasens, seine Älteren nicht vergisst“ wurde da zum Beispiel vom Dach hinab gerufen.

Rund fünf Millionen Euro will die Stadt in den Umbau investieren. Mit der geplanten Fertigstellung im September 2019 soll es im Luise-Klaiber-Haus dann nur noch Einzelzimmer geben, 16 mehr als bisher. So schreibt es die Landesheimbauverordnung vor, die just zu diesem Zeitpunkt in Kraft tritt.

Im Zuge dieser Maßnahme finde eine vollständige Modernisierung des Hauses statt, wie Scherer ausführte. Sobald der Neubau, voraussichtlich im kommenden September, auch innen fertig ausgebaut ist, werden die ersten Bewohner dorthin umgesiedelt. Flur für Flur werde dann der Bestand saniert. So würden zum Beispiel die beiden Gaskessel durch ein Blockheizkraftwerk ersetzt und die Kapelle erweitert.