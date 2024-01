Kandern: Josefine Al-Dulaimi zieht positive Zwischenbilanz

Sie vertritt ihn mit einem Umfang von 25 Prozent und ist jeweils montags und donnerstags von 15 bis 19 Uhr bei der Volkshochschule in Kandern anzutreffen. Darüber hinaus ist sie an ihren beiden Tagen auch in der Töpferstadt unterwegs und checkt bekannte Treffpunkte, ob es Gesprächsbedarf gibt.

„Es läuft gut! Etwa 15 Jugendliche sind bei mir ’angedockt’, berichtet Al-Dulaimi. „Wir haben mit dem gemeinnützigen Verein ’Direct Help Better Future’ aus Lörrach und VHS-Leiterin Christina Fräulin eine Winterfeier gefeiert und treffen uns regelmäßig zu Tee, Snacks und interessanten Gesprächen“, bilanziert sie. Die Unterstützung durch die VHS sei wirklich sehr gut. Gesprächsthemen seien praktische Dinge um Ausbildungs- oder Arbeit, das soziale Miteinander sowie Politik, der Ruf der Jugendlichen in Kandern, Wünsche der Jugendlichen, die Zukunft des Jugendzentrums sowie weitere Themen, teilt sie uns mit. Josefine Al-Dulaimi hat eine neue Instagram-Seite eingerichtet, die beliebt sei und als Kommunikationsmittel diene. Diese ist unter jugendstellplatz.kandern zu erreichen.