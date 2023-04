Kandern Jugendleiter-Duo verstärkt das „Downtown“

Hierfür haben die beiden jungen Kanderner in einem Kompaktkurs in Lörrach über vier volle Ausbildungstage die Jugendleitercard (Juleica) erworben. Dabei ging es um Grundsätzliches im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, Rechts- und Organisationsfragen, um Kinder- und Jugendschutz, das richtige Handeln in Notsituationen und den Umgang mit sexueller Gewalt. Dazu kamen ein Erste-Hilfe-Kurs und ein interner Kurstag im Juz.

Wunsch wird erfüllt

Für Antonicelli erfüllt sich mit der Verstärkung durch Wehrle und Hermann ein großer Wunsch. Im Juni 2022 übernahm er die Leitung des JuZ mit einer 55-Prozent-Stelle und im Team mit Jens Künster, der dort eine 20-Prozent-Stelle hatte. Seit Künsters Weggang im Oktober wurde Antonicellis Stelle auf 75 Prozent aufgestockt. Alleine jedoch war sein Aktionsradius eingeschränkt, zumal sich der Betrieb nicht nur im Juz selbst, sondern auch draußen abspielt – und kein Mensch kann an zwei Orten zugleich sein. Laut Antonicelli kämen im Durchschnitt 25 Besucher im Alter von 11 bis 24 Jahren zu den Öffnungstagen. Nun seien auch Angebote für Besucher unter 14 Jahren möglich, dazu Angebote draußen wie ein Jump Rope Workshop. Zudem sei in Kooperation mit der August-Macke-Schule sei an den Freitagnachmittagen in der AMS-Sporthalle ein offenes Sportangebot in Planung.