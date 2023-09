Kandern Jugendliche wollen sich beteiligen

Mike hört aufmerksam zu, erfährt aber in der ersten Stunde nicht viel Neues und Konkretes aus der von Tonio Paßlick moderierten Gesprächsrunde mit Bürgermeisterin, Kreis-, Gemeinde- und Ortschaftsräten. Die im Vorfeld in der August-Macke-Schule gesammelten Fragen erweisen sich als guter Gesprächeinstieg.

Fragenkatalog erweist sich als etwas langwierig

Dieser Fragenkatalog war dann operativ etwas langwierig, denn in der knappen Zeit wollen alle auf dem Podium etwas zu den fast 15 Fragen aus allen Themenbereichen sagen. Es wird es ein wenig wie in der Schule - viel Frontalunterricht in der ersten Stunde, viel Mutmaßungen, was die Jugendlichen interessieren sollte, und mancher Podiumsteilnehmer projiziert seine eigenen Wünsche hoffnungsvoll auf das anfangs etwas erschlagen wirkende jugendliche Publikum.