Kandern Jurte kann nicht genehmigt werden

Kandern-Wollbach (mao/sas). Kein Platz für die Märchenjurte in Wollbach: Das Projekt von Yvonne Wengenroth passt schlicht nicht in das Baurecht. Nach zahlreichen versuchen das Märchenzelt – auch an anderem Ort - zu legalisieren, droht nun die amtliche Rückbauverfügung.

Aus eine unkonventionellen Idee wurde ein jahrelanger Rechtsstreit. Im Januar 2014 errichtete Wengenroth auf ihrem Grundstück im baurechtlichen Außenbereich eine auf Holzpflöcken errichtete Jurte, ein Zelt im Stile mongolischer Nomaden, und wollte hier in einer besonderen Atmosphäre Märchenvorlesungen halten.

Doch im Außenbereich sind nach dem Baurecht nur sehr privilegierte Bauten möglich, ein mongolisches Märchenzelt gehört definitiv nicht dazu. Schon im Februar 2014 forderte das Landratsamt deshalb einen Rückbau, seither schwelt der Rechtsstreit.

Wenn schon keine Genehmigung, dann doch bitte eine Duldung, forderte Wengenroth vom Wollbacher Ortschaftsrat. Ein Rechtskonstrukt, das es im Baurecht so nicht gibt und auch gar nicht beantragt war. Ortsvorsteher Max Sütterlin riet den Räten deshalb der Beurteilung des Stadtbauamts zu folgen, und den Bauantrag abzulehnen. Auch mit größtem Wohlwollen finde sich keine Rechtsvorschrift, um den Bau im Außenbereich zu legalisieren.

Ortschaftsrätin Elisabeth Kurtenbach-Sepp machte darauf aufmerksam, dass der zu erwartendem Fahrzeugverkehr über den bestehenden Feldweg und fehlende Sanitäreinrichtungen zu Problemen führen könnten.

Für Sütterlin war wichtig festzustellen, dass der Ortschaftsrat dem Ansinnen der freiberuflichen Märchenerzählerin durchaus wohl gestimmt war und selbst nach Ausweichplätzen suchte. Zwei Alternativstandorte schieden aber aus Natur- und Umweltschutzgründen aus. Und der jetzige Standort sei schlicht nicht genehmigungsfähig. Einstimmig deshalb das Votum des Ortschaftsrates für die Ablehnung.

Der Technischen Ausschuss der Stadt Kandern lehnte die Märchenjurte ebenfalls einstimmig ab. Ulrike Lerner wies darauf hin, dass die Märchenjurte ja schon einmal ungenehmigt aufgebaut worden sei. „Sie steht immer noch“, berichtigte Bürgermeister Christian Renkert. „Das ist ja noch schlimmer“, fand Lerner.