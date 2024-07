Kandern: Juz ist wieder geöffnet

Nach der Schließung „aus berechtigten Gründen“, so Bürgermeisterin Simone Penner, begrüße sie nun ausdrücklich die neue Chance: „Wir schauen nach vorne.“ Ihr besonderer Dank galt Jugendsozialarbeiter Tobias Antonicelli und Diplompädagogin Christina Fräulin. Fräulin steht Antonicelli im Rahmen ihrer neuen, von der Stadt finanzierten 25-Prozent-Stelle fortan zur Seite. VHS-Leiterin bleibt sie weiterhin.

Mittwochs ist Antonicelli als Streetworker in der Stadt unterwegs

Das Juz öffnet eine Stunde früher als zuvor, neue Öffnungszeiten sind Montag, Donnerstag und Freitag von 14 bis 20 Uhr. Antonicelli ist weiterhin über die Caritas zu 75 Prozent beschäftigt. Neu ist seine Arbeit als Streetworker: Er wird mittwochs die Jugendlichen an ihren Treffs in der Stadt besuchen. Montags gibt es im Juz ein Kochangebot, in die Sommerferien wird mit einer gemeinsamen Übernachtung gestartet und in den Sommerferien veranstalten die Jugendzentren Kandern, Efringen-Kirchen und Zell eine Ferienfreizeit in den Niederlanden.