Kandern: Kandern fordert Kostenkonsens

Unsere Empfehlung für Sie Kandertalbahn Nächster Schritt zur Reaktivierung Die Kreisräte wollen für die Reaktivierung der Kandertalbahn alle Beteiligten mit ins Boot holen. Dafür soll es eine Informationsveranstaltung geben, bei der neben den betroffenen Kommunen auch Bürger teilnehmen können.

Auch Landrätin Marion Dammann hatte in der Kreistagssitzung die Erwartungen gebremst, weitere Planungen sofort anzugehen oder Mittel dafür im Haushalt 2025 einzustellen. Deshalb haben die Kreisräte in der Sitzung das positive Ergebnis der aktuellen Studie, nach der die Kandertalbahn wirtschaftlich betrieben werden könnte, zur Kenntnis genommen. Die Verwaltung wurde vom Kreistag beauftragt, Bürger und Gremien in den an der Strecke liegenden Kommunen über die Ergebnisse zu informieren.