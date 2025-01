Kandern: Kandern hat 92 Wahlhelfer am Start

Nach seiner Ausbildung in der Verwaltung der Töpferstadt war er insgesamt rund zwei Jahrzehnte im Bereich Bürgerservice, Meldeweisen und Standesamt, ehe er zehn Jahre bei der Landkreisverwaltung in Lörrach unter anderem in Sachen Einbürgerung tätig war. Seit 1. Oktober ist er nun zurück im Kanderner Rathaus und kümmert sich um Standesamt und Friedhofswesen.

„Wir haben alle notwendigen Vorbereitungen getroffen, hatten schon unterschiedliche Schulungen und bereiten auch unsere Helfer auf die Wahl vor“, erläutert Kugel auf Anfrage unserer Zeitung. Helfermangel herrscht in Kandern nicht, aber für die drei Wahlbezirke in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen mobilisiert die Verwaltung die stattliche Anzahl von 92 Helfern. „Es gibt zwei Schichten – eine am Vormittag und eine am Nachmittag. Da werden schon einige Leute gebraucht, zumal wir zusätzliches Personal für die große Zahl der Briefwähler brauchen“, weiß Kugel.