Kandern Kandern liest und musziert

Trommelgruppe zeigt, was sie bereits gelernt hat

Die Trommelgruppe zeigte eindrücklich, was sie im Unterricht gelernt hatte und präsentierte sich temperamentvoll mit dem Stück: „Die Miezekatze trommelt“. Die Flötengruppe folgte mit dem geheimnisvollen Lied „Wer schleicht nachts um unser Haus?“ Beide Gruppen erhielten jubelnden Beifall der Gäste. Die Leseförderung besitzt in der Grundschule einen sehr großen Stellenwert: Dies zeigte sich beim Vorlesen des Grundschüler Mattis von der Klasse 1 b von einer fesselnden Kurzgeschichte „Was ist Was – Das alte Rom – Leben in der Stadt“. Julia aus der 1 b las die Geschichte „Die Schule der magischen Tiere“ und zog das Publikum in ihren Bann.