Kandern Kandern steht noch recht solide da

Die Kostentreiber seien bekannt. Unter anderem Baupreissteigerungen und die Energiekrise stellen möglicherweise zukünftig die Bezuschussung beispielsweise der Volkshochschule, der Schwimmbades oder der Stadtbücherei infrage.

Lokale Energielösungen als „richtiger Weg“

Die in der Vergangenheit getroffenen Entscheidungen, beispielsweise Lösungen wie die Hackschnitzelanlage im Kindergarten oder die Pelletanlage im Rathaus sowie insbesondere die PV-Anlage auf der Sporthalle zeigten, „dass wir uns mit diesen lokalen Energielösungen auf dem richtigen Weg befinden“. Mit dem achtfachen Strompreis, der zu bezahlen sein, würde im Jahr 2023 voraussichtlich bis zu einer Million Euro für den bisherigen Verbrauch zu zahlen sei. Angestrebt sei eine Einsparung von zehn Prozent.

Der Klimaschutz sei in diesem Zusammenhang stärker in das Bewusstsein der Menschen getreten. Jeder könne seinen Teil beitragen. Dennoch werde es 2023 keine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer in Kandern geben, obwohl die Stadt in diesem Bereich weit unter dem Durchschnitt liege.

Die Bürgermeisterin rief zum Zusammenhalt und zur Zusammenarbeit auf, damit die vielen neuen Aufgaben bewältigt werden können.

Kandern (sc). In ihren Haushaltsreden analysierten die Fraktionssprecher die Lage.

CDU

Die Schlagzahl der Krisen habe sich erhöht, befand Daniela Schmiederer, Fraktionssprecherin der CDU.

Der Ukraine-Krieg, die zu erwartenden neuen Flüchtlingsströme, die Energiekrise, die Lieferengpässe, die Kostenexplosion bei den Lebenshaltungskosten und der Klimawandel sowie die Pandemie – „in dieser schwierigen Zeit galt es, den Haushalt für das Jahr 2023 aufzustellen“. Damit wurde „quasi das Unplanbare“ geplant, stellte Schmiederer fest. Die finanziellen Auswirkungen der steigenden Energiepreise, die Personalmehraufwendungen, fast ausschließlich aus der Kinderbetreuung resultierend, das alles schlage sich im Ergebnishaushalt nieder.

Einen Haushaltsplan aufzustellen, der nicht nur Pflichtaufgaben beinhalte, das sei nicht einfach gewesen. Für 2023 stehe auf der Agenda, Personal für die Kindergärten zu finden, die Sanierung des Freibads Kandern, des Rathauses Tannenkirch, der Kandertalhalle in Wollbach, die Sanierung des Bürgersaals Kandern und die Sanierung des Rathauses Kandern. Weiterhin sei der Bau einer PV-Anlage im Kindergarten Kandern sowie die Einrichtung eines Naturkindergartens geplant. Positiv sei, dass keine neuen Kredite aufgenommen werden müssten. Ebenfalls positiv sei der Einsatz der Helfer für die Flüchtlinge. Hier werde dringend Wohnraum gesucht.

Grüne

„Die Entscheidungen einer Kommune haben nicht nur Konsequenzen für die kleine Stadt, sondern auch für die Welt“, sagte die Sprecherin der Grünen-Fraktion, Heike Neudecker . Wirtschaften und Haushalten mit endlichen Ressourcen beeinflussten nicht nur das Leben in der Stadt Kandern, sonder auch die Weltgemeinschaft. Die Bürger in Kandern seien privilegiert, das verpflichte, verantwortungsvoll mit den Ressourcen umzugehen. Die geförderten Einzelmaßnahmen, wie beispielsweise der Bürgersaal, das Rathaus und die Kandertalhalle Wollbach stärkten den ländlichen Raum. Bedauerlich sei, dass beide soziale Wohnungsbau-Projekte vorerst nicht verwirklicht werden können. Neudecker warnte davor, sich von sozialen Wohnprojekten „durch die Hintertür zu verabschieden“. Günstiger Wohnraum müsse angeboten werden können. Mit Blick auf das geplante Regenrückhaltebecken in Feuerbach sprach Neudecker die zu erwartenden Baukosten von 540 000 Euro an. Der ÖPNV, der Ausbau der Photovoltaikanlagen oder die Nutzung des Gemeindewalds – das alles seien weitere Themen, die abgearbeitet werden müssten.

SPD

„Etwa eine Million Euro Deckungslücke, bei erheblicher Reduzierung der Rücklagen erlauben nicht mehr, wenn wir einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen wollen und noch einige wenige Restmittel für die Folgejahre behalten wollen“, sagte Gabriele Weber für die SPD-Fraktion. Allein, die Unwägbarkeit der Ausgabenlast für die kommenden Jahre im Bereich der Energie- und Stromkosten gebiete absolute Vorsicht im Haushaltsvollzug. Die Infrastruktur an Kindergärten, Schulen, Rathäusern und an den Gemeinschaftseinrichtungen für Sport, Kultur, die Spielplätze und die Feuerwehren, aber auch die Friedhöfe in der Kernstadt und den Dörfern müssten dauerhaft unterhalten und zukunftsfähig erhalten werden. Zum Verkauf des Campingplatzes gebe es keine Alternative. Weiterhin müssten auf kommunalen Gebäuden Photovoltaik-Anlagen eingerichtet werden, um autark zu werden. Die Sanierung des Schwimmbads müsse in Angriff genommen werden. Wichtig sei das Projekt „Sozialwohnungen in der Kandermatt“. Um diese zu realisieren halte die Fraktion eine Kreditaufnahme im Jahr 2024 für richtig. Die Planung und Entwicklung des Tonwerkareals stehe ebenfalls im Fokus.

Freie Wähler

Energiekrise, Corona-Pandemie, Klimaveränderung – das alles hat Auswirkungen auf den Haushalt 2023 in Kandern, befand Johann Albrecht (Freie Wähler). Der reduzierte Haushalt hat Einfluss auf die Investitionen, es müssen in diesem Bereich kleine Sprünge gemacht werden. Die Ortsteile haben mit ihren Wunschlisten große Zurückhaltung geübt. Diese Zurückhaltung bringe das Resultat eines tragfähigen Haushaltsplans. Dies gehe allerdings zu Lasten der Rücklagen. Immerhin können im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum begonnene Maßnahmen wie der Umbau des Bibelissaales und die Sanierung der Kandertalhalle fortgesetzt und beendet werden. An den externen Umständen liege es, dass der Ausbau der Breitestraße in Sitzenkirch warten muss. Auch das Sozialwohnungsbau in der Kandermatt liegt vorerst auf Eis. Es werde als bittere Pille empfunden, dass dringend benötigter Wohnraum derzeit nicht geschaffen werden kann. Der Zustand der städtischen Gebäude, der Ausbau des Straßennetzes – das alles kann nicht in dem Maße realisiert werden, wie es notwendig wäre. Befürchtet wird, dass die vielen aufgeschobenen Baumaßnahmen der Gemeinde irgendwann „auf die Füße fallen“ werden.