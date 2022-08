Kandern Kandern vereinigt sich zum Singen

Müller-Moores Konzept: Jeder Gesangverein kann zwei eigene Lieder mitbringen, es können sich aber auch Chöre zu größeren Gesangsformationen zusammenschließen. Sie selber wird ab September zwei Projektchöre anleiten. Dort werden auch englisch- oder französischsprachige Lieder einstudiert, darunter Gospels wie „Go, Tell it on the Mountain“ oder das Ukrainische Weihnachtslied „Carol of the Bells“.

Für alle Chöre gemeinsam gibt es die „Patchwork-Songs“, bei denen sich traditionelle Weihnachtslieder mit moderneren Songs zu etwas Neuem, Spannendem verbinden – wie etwa Becki Slagle Mayos Arrangement „Stille Nacht – All on a Silent Night“.

Flexible Probenzeiten

Beide Projektchöre proben sechs Wochen dasselbe Repertoire, unterschiedlich sind nur die jeweiligen Probentage. „Wer an einem Tag keine Zeit hat, geht einfach am anderen Tag zur Projektchorprobe“, sagt Müller-Moore.

Das zweite Ereignis ist traditionell-geselliger Natur: Am Samstag und Sonntag, 25. und 26. September, steigt nach zwei Jahren Auszeit wieder das Herbstfest im Mühlischopf, mit Auftritten von Gastchören und jeder Menge Metzgete und Prägel.

Riedlingens Feuerwehrabteilung, so Schopferer, könne diesmal mangels genug Helfern den Festsamstagabend nicht stemmen. Sollte sich ein anderer Verein für die Organisation des Samstagsabends interessieren, könne er sich gerne bei ihm melden.

Das dritte Ereignis steht im Zeichen der Sängerfreundschaft: Nach vier Jahren Pause kommen die gemischten Chöre aus Riedlingen in Baden und Riedlingen in Württemberg wieder zusammen. Die interne Feier in Kandern-Riedlingen erstreckt sich über ein Wochenende im September.

Wer an der Teilnahme im Projektchor für das Adventskonzert interessiert ist, kann sich bereits jetzt an Simone Müller-Moore wenden, E-Mail: simonemuellermoore@yahoo.com.

Vereine, die gern den Samstagabend des Herbstfests organisieren möchten, können sich gern an Richard Schopferer wenden, E-Mail: schopferer@t-online.de.