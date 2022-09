Kandern Kandern vertagt Einspar-Beschluss

Des weiteren muss die Verwaltung die Abschaltzeiten der nächtlichen Straßenbeleuchtung überprüfen. Hierzu gingen täglich Vorschläge der Bürger ein, so Bürgermeisterin Simone Penner. Die Rechtslage gibt vor, Straßenübergänge wegen der Unfallgefahr die ganze Nacht beleuchtet zu lassen.

In der Kernstadt Kandern ist es nicht so einfach, die Straßenbeleuchtung von der Beleuchtung der Übergänge zu trennen. Ein Entkoppeln der Systeme sei nicht wirtschaftlich. Zudem wäre die Einsparung minimal, da die Beleuchtung in den letzten Jahren auf energiesparende LED umgestellt wurde.

Anders sieht es in den Ortsteilen aus. Dort wird die Straßenbeleuchtung separat von der ED Netze per Zeitschaltuhr gesteuert und derzeit von 0.30 bis 5 Uhr ausgestellt. Vorgeschlagen ist eine Abschaltung von 23.30 bis 6 Uhr. Nun prüft die Verwaltung, ob sich das auf die Ampelanlage in Hammerstein auswirkt.

Kandern ist seit Juni 2021 Mitglied beim kommunalen Energieeffizienz Netzwerk Südwest (kEEN) und möchte für weitere Einsparmöglichkeiten die energiefachliche Beratung intensiver nutzen. Martin Schellhorn (Grüne) sagte, vor eineinhalb Jahren sei beschlossen worden, dass die Energieagentur alle städtischen Einrichtungen überprüft und einen jährlichen Bericht vorlegt. Dies, so Schellhorns Forderung, solle jetzt auch umgesetzt werden.

Im Katalog der Stadt stehen diese Maßnahmen, die in der Ratssitzung im Oktober beschlossen werden sollen. Sparmaßnahmen seit Juli: u Im Rathaus Kandern wurde das Warmwasser in den Teeküchen und Toiletten abgestellt. Die Teeküche des Personalraums bekam einen wassersparenden Geschirrspüler, zwei Haushaltsgeräte wurden durch energiesparende Geräte ausgetauscht. u In den beiden Sporthallen wurde zum Schuljahresende 2022 das Warmwasser abgestellt. Das Museum bleibt wie jedes Jahr in der Heizperiode geschlossen. u Gemäß bundesweit geltendem Beschluss wird in Rathäusern, in Stadtbibliothek, Kino, Bahnhof, Tourist-Info, VHS und Feuerwehrhäusern, soweit technisch möglich, die Raumtemperatur auf 19 Grad Celsius gedrosselt. Flure werden dort nicht geheizt, ausgenommen sind Warteflure, etwa im Rathaus. u In Schulen und Kindergärten wird die Raumtemperatur nicht gedrosselt.

Zum Beschluss in der Oktobersitzung sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

u Die Weihnachtsbeleuchtung soll auf ein Minimum beschränkt werden. Weihnachtsbäume werden aufgestellt und zu eingeschränkten Zeiten beleuchtet.

u Wasser muss gespart werden. Infolge des heißen trockenen Sommers ging dem Wasserzweckverband Hohlebach-Kandertal das Quellwasser aus. Es braucht viel Energie, um dieses aus den vier Tiefbrunnen in die höheren Lagen zu pumpen. Deshalb sollen trinkwassergespeiste Brunnen sofort stillgelegt werden. Bei Bedarf ist eine spätere Reaktivierung möglich, genauso wie eine Stilllegung in Trockenperioden.

Die Einsparung von Ressourcen soll so erreicht werden: u Kanderns Grundschule bekommt moderne Thermostate, der Kindergarten Wollbach neue Armaturen und Toiletten und das Bahnhofsgebäude einen Durchlauferhitzer.

u Weitere Photovoltaikanlagen sind für den Kindergarten Forsthausgarten und den Bauhof geplant.