Kandern: Kanderner Ringer schwimmen auf Erfolgswelle

Vereinsleben: Von Waldputzaktionen mit der Jugend über die Jahresfeier in Wollbach bis hin zum Budenfest – das Vereinsleben sprühte vor Aktivität. Besonders beim Budenfest sind die Ringer an ihrem Stand mit vollem Einsatz dabei. Ebenso trugen gesellige Veranstaltungen wie Busreisen zu Auswärtskämpfen, die Jahresfeier in Wollbach, die Maiwanderung oder die Weihnachtsfeier maßgeblich zum Zusammenhalt bei. Im kommenden Jahr steht das 75-jährige Bestehen an.