Kandern: Kanderner Schüler erhalten Unterstützung bei der Berufsorientierung

Diesmal präsentierten sich 20 Betriebe und Einrichtungen von der Industrie über Handwerk, Verwaltung bis sozialen Bereich stellten sich den Schülern der achtern und und neunten Klassen.

Der seit zwölf Jahren stattfindende Berufsinfotag sei ein besonders wichtiger Bestandteil der Berufsorientierung an der August-Macke-Schule, die 2023 mit dem BoriS-Berufswahlsiegel der Industrie- und Handelskammer (IHK) ausgezeichnet wurde. Die Schüler konnten von zwölf Berufsfeldern zwei auswählen, die sie dann in jeweils einer knappen Stunde kennenlernten. Dabei waren viele dieser einstündigen Vorstellungen durch praktische Vorführungen gekennzeichnet: So führte die Firma Kammerer einen Kran auf dem Schulhof vor. Bei ForstBW wurde das Berufsbild Forstwirt unter anderem mit Einsatz einer Kettensäge gezeigt.