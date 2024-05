Das Vertiefungsgutachten setzt auf die Machbarkeitsstudie von 2022 auf und werde ebenso wie diese vom Land Baden-Württemberg gefördert. Begleitet werde die Studie von Fachleuten der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW), dem für die Museumsbahn zuständigen Zweckverband Kandertalbahn und der Bürgerinitiative IG Pro Kandertalbahn.

Während die technische Machbarkeit einer möglichen Reaktivierung bereits seit längerem nachgewiesen ist, ergab sich aus den bisherigen Grundlagen stets eine Unwirtschaftlichkeit, heißt es in der Mitteilung des Landkreises. Der aktuelle Arbeitsstand der Vertiefungsuntersuchung lasse erwarten, dass es sich um ein volkswirtschaftlich sinnvolles Projekt handelt. Die Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Schienenpersonennahverkehrs-Projekten (SPNV-Projekte) erfolgt durch das Abwägen von Nutzen und Kosten. Einschlägig sei das Verfahren der Standardisierten Bewertung. Noch in der Machbarkeitsstudie von 2022 wurde ein ernüchterndes Nutzen-Kosten-Verhältnis von 0,28 errechnet, das deutlich gegen eine Reaktivierung spracht. An die Wirtschaftlichkeit ist auch die Förderung eines SPNV-Projekts durch Bundes- und Landesmittel geknüpft. Im Sommer 2022 wurden die Vorgaben der Standardisierten Bewertung durch ein aktualisiertes Regelwerk („Standi 2016 plus“) abgelöst. Dabei wurden Erfahrungen aus neueren Schienenverkehrsprojekten eingearbeitet und neue Schwerpunkte gesetzt, insbesondere mit Blick auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz. So ist der CO²-Ausstoß nunmehr als deutlich höherer Preis berücksichtigt und werden Kriterien wie der Fahrgastnutzen in der Berechnungsweise grundlegend anders eingeordnet. Bereits die reine Aktualisierung der Studie auf der Grundlage des neuen Regelwerks hat zu einer erheblichen Verbesserung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses nahe der Wirtschaftlichkeitsgrenze geführt. Daneben wurden Optionen weitergeführt, die sich aus der Machbarkeitsstudie ergeben haben oder sich durch die gesellschaftliche Entwicklung aufdrängen. So ist davon auszugehen, dass das Kandertal im Fall ohne Reaktivierung der Schiene künftig mit Elektrobussen bedient wird, die teurer sind als Busse mit Dieselantrieb.