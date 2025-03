Kandern: Kandertalbahn wird 130 Jahre alt

In ihrem Einladungsschreiben betonnen Bürgermeisterin Simone Penner und Alexander Meyer vom Verein der Kandertalbahn: „Eisenbahnjubiläen sind weit mehr als nur feierliche Anlässe. Sie bieten eine Gelegenheit, die historische, technologische, soziale und wirtschaftliche Bedeutung einer Eisenbahn zu würdigen. Durch diese Feierlichkeiten halten wir das Erbe der Eisenbahn lebendig und schaffen Bewusstsein für die fortlaufende Relevanz des Schienenverkehrs in unserer heutigen Gesellschaft.“

In einem Flyer der Kandertalbahn ist zu lesen, dass der operative Betrieb am 1. Mai 1895 aufgenommen wurde. Seitdem hat sich auch in der Öffentlichkeitsarbeit einiges getan, denn der Museumsverein versorgt die Freunde des historischen Eisenbahnwesens zum Beispiel über die sozialen Medien regelmäßig mit Bildern, Nachrichten und Videos. Mehr als 9600 Follower verfolgen den Facebook-Auftritt und erfahren zum Beispiel, dass die Lok 20 („Chanderli“) Besuch vom TÜV hatte, aber dass keine bösen Überraschungen bei der Instandsetzung erwartet werden. Rangierübungen auf dem Betriebshof in Kandern sind ebenso zu sehen wie Gleisbauarbeiten zur Erhaltung der Strecke. So haben die Brücken eine große Umhausung erhalten, um Arbeiten wetterunabhängiger ausführbar zu machen. In Binzen wurden die ersten Schwellen gewechselt. Die Kandertalbahn hat sich gegen Holzschwellen entschieden, da es immer sehr feucht ist – zum Einbau kommen somit Betonschwellen, heißt es.