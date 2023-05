Kandern Kandertalstrecke „nicht wirtschaftlich“

Zur Reaktivierung der Kandertalbahn hat die Verkehrsstudie eine Auswahl an möglichen Varianten hervorgebracht. Diese wurden seit 2021 in einer weiterführenden Machbarkeitsstudie vertieft, um eine Faktengrundlage für eine politische Entscheidung zu schaffen. Im Mittelpunkt steht hierbei die Frage, ob eine Reaktivierung volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Hierfür wurde aus den verschiedenen Konzepten eine Vorzugsvariante herausgearbeitet, wonach Kandern über Haltingen durch eine neue Linie S 7 stündlich an Basel angeschlossen und alternierend über eine Verlängerung der S 5 im Stundentakt mit dem Wiesental verbunden werden sollte. Die beiden Linien ergänzen sich in dem Konzept zwischen Haltingen und Kandern zu einem Halbstundentakt. Die Gegenüberstellung von Nutzen und Kosten der Vorzugsvariante hat ergeben, dass die Reaktivierung auf der derzeitigen Grundlage technisch machbar ist, jedoch als nicht wirtschaftlich gilt.