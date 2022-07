Kandern Kaninchen und Rassegeflügel bei Jungtierschau

Kandern. Der Kleintierzuchtverein C 807 Kandern lädt für Samstag, 9. Juli, von 12 bis 19 Uhr und für Sonntag, 10. Juli, ab 11 Uhr ins Vereinsheim in der Au, am Papierweg in Kandern, zur Jungtierschau ein. Dabei werden die schönsten Jungtiere ausgestellt und prämiert. Zu bestaunen sind neben vielen Kaninchen in unterschiedlichen Rassen und Farbenschlägen auch eine große Anzahl an Rassegeflügel wie Hühner und Tauben.