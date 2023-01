Kandern Kapazitäten „müssen mitwachsen“

Auf die Anschlussunterbringung, zu der jede Gemeinde verpflichtet ist, werden von der Bewohnerzahl der GU 40 Prozent angerechnet. Das bedeutet für Kandern noch 38 Personen, die im Anschluss unterzubringen sind. Abgerechnet wird aber erst, wenn die Erweiterung in Betrieb geht.

Viele Fragen und Diskussion

Bei der anschließenden Diskussion ging es um praktische Aspekte wie einen Ersatz für den Notparkplatz des Freibads, darum, dass die Anlage erst mit Baugenehmigung aufgestellt werden darf und rechtzeitig der Ersatzparkplatz zu beantragen ist. Kanderns Bürgermeisterin Simone Penner appellierte mehrfach an die Vertreterinnen des Landkreises, in der Behörde weiterzugeben, dass mit der Erweiterung auch die Kapazitäten in Kindergarten und Schule „mitwachsen müssen“. Johann Albrecht (FW) fragte nach der Belegung der neuen Container, die für ukrainische Geflüchtete vorgesehen sind.

Daniela Schmiederer (CDU) merkte an, dass rund 90 Personen eine beachtlich Zahl sei, die für die Integrationsmanagerin eine zusätzliche Herausforderung darstellten und empfand die 40 Prozent Anrechnung als wenig. Zimmermann-Fiscella versicherte, dass der Landkreis darauf achte, dass die kleineren Kommunen mit GUs nicht überlastet werden.

Ob genug soziale Infrastruktur mit Gemeinschaftsraum, Spielbereich sowie Plätzen in Kindergarten und Schule vorgesehen sei, wollte Gabriele Weber (SPD) wissen. Laut Scheurer ist ein Gemeinschaftsraum vorgesehen. Zimmermann-Fiscella räumte für Kindergarten- und Schulplätze ein, dass sie das immer gefragt werde, die Unterbringung der Kinder in den Einrichtungen aber „nicht leistbar“ sei.

Vorbereitungsklasse voll

Heike Neudecker (FW) betonte die Wichtigkeit von WLAN sowie eine Beschattungsmöglichkeit an dem Standort. Bürgermeisterin Penner hatte in puncto Beschattung bereits um Nachbesserung der Projektplanung gebeten. Weiter fragte sie die Kanderner Integrationsmanagerin, Daria Bryzgalova, nach der aktuellen Situation an den Schulen.

Bryzgalova berichtete, dass es an der Kanderner Grundschule eine Vorbereitungsklasse mit 24 fast ausschließlich ukrainischen Schülern gebe, mit der die Kinder und Eltern sehr zufrieden seien. 15 weitere Kinder verteilen sich in Wollbach auf die Regelklassen. Das sei „schon schwierig“. Das ehrenamtlich Netzwerk Integration Kandern leiste da Unglaubliches, wie die Weihnachtsgeschenkeaktion.

„Wir kommen da schon an unsere Grenzen“, betonte Penner. Zimmermann-Fiscella sicherte zu, beim Schulamt wegen einer weiteren Vorbereitungsklasse nachzuhaken. Penner bat abschließend um die Zustimmung der Räte zur Erweiterung – was seien Parkprobleme an ein paar heißen Tagen im Vergleich zu 100 Menschen, die ein Dach über dem Kopf brauchen. Einstimmig votierten die Ratsmitglieder für Planung, Bauantragstellung und Realisierung der Erweiterung durch den Landkreis.