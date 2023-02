Kandern Kein Friede im Garten „Frido“

Dore Strauch macht das Inselklima zu schaffen. Doch noch stärker leidet sie unter der zunehmenden Kaltherzigkeit und Härte ihres Lebensgefährten. Dore berichtet darüber in ihrem Buch. „Ich rief Friedrich um Hilfe, doch er ignorierte mich. Ich flehte ihn an, mir eine Pause zu gönnen, doch er drehte sich nicht einmal um.“ Sie beschreibt ihn in diesen Momenten als „kaltherzig, als harten, brutalen Peiniger, der eine Frau in ihre langsame Zerstörung treibt und sie ihrem Schicksal überlässt“. Dore schwört sich, sich nicht erniedrigen zu lassen. „Ich riss mich zusammen und machte weiter.“ Sie sucht sich einen hölzernen Stock, der sie beim Gehen entlastet.

Tatsächlich gelingt es den beiden, eine kleine Hütte und einen Garten anzulegen. Gemeinsam kultivieren sie Gurken, Kartoffeln, Erbsen, Tomaten, Bohnen und Radieschen und wie zu Hause in Wollbach baut Ritter einen Hühnerstall. Beide ernähren sich vegetarisch, das Frühstück besteht zumeist aus frischen Früchten, mittags essen sie Hülsenfrüchte, Gemüse und Wurzeln mit Erdnussbutter oder Öl. Brot und Getreide sind tabu, da sie „chronische Krankheiten“ auslösen.

Erfindergeist bewiesen

Aus einem alten Rohr bastelt Ritter eine Wasserleitung, so dass das Wasser von der Quelle direkt in ein steinernes Becken fließt, das sich in der Küche befindet. Als Wasserhahn dient eine Patronenhülse, die mittels Schieber geöffnet wird und für Dore eine enorme Erleichterung darstellt.

Ritter hegt große Pläne für „Frido“. Er will ein Haus mit einem runden Grundriss und Kuppel konstruieren, eine Art Pfahlbau, gebaut im Mittelpunkt des Gartens. Doch das scharfkantige, brüchige Lavagestein lässt sich nicht verbauen. So bleibt „Frido“ eine einfache Holzhütte mit Wellblechdach und offenen Wänden.

Sie sind Gesprächsthema

Und während sie ihr neues Leben aufbauen, ahnen sie nicht, dass sie inzwischen weltweit Gesprächsthema sind. Die Klatschpresse überschlägt sich mit Berichten über die beiden Aussteiger. Ritter erfährt erst im Mai 1930 von der „Robinson-Psychose in Deutschland und Amerika“, wie er es nennt, als er ein Paket mit Briefen erhält. „Dichtung und Wahrheit wimmeln da chaotisch durcheinander und versuchen, unser persönlichstes Leben zu durchwühlen“, wettert er in einem Brief. Dass es bald noch viel chaotischer werden sollte, ahnt er zu diesem Zeitpunkt nicht.