Kandern Kein Neubau an der Papiermatt

Geplant war die Errichtung eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses in geschwungener Bauweise mit bis zu 28 Wohnungen. Der Gemeinderat hat im Oktober 2018 einstimmig den Grundstücksverkauf und den Abschluss eines städtebaulichen Vertrags beschlossen. Darin vorgesehen war unter anderem die Deckelung der Mieten auf acht Euro pro Quadratmeter. Mit dem Bau sollte im Jahr 2020 begonnen werden.

Was die Verwaltung sagt

Daraus wird aber jetzt nichts. Bürgermeisterin Penner sagt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass dies an „vielen Faktoren“ liegen würde. Insbesondere die Lärmbelastung für die Bewohner durch die Kandertalbahn, die während der Sommermonate verkehrt, sowie die naheliegende Landesstraße hätten hier den Ausschlag gegeben. „Das Vorhaben wäre an dieser Stelle nicht sinnvoll möglich gewesen“, ist die Bürgermeisterin überzeugt. Sie habe sich in dieser Sache auch mit den Fraktionen im Gemeinderat abgestimmt. Auch die Baugenossenschaft Familienheim Markgräflerland habe eingeräumt, dass der Bau an der ursprünglich vorgesehenen Stelle nicht sinnvoll sei. Klaus Schulte, Geschäftsführer der in Müllheim ansässigen Baugenossenschaft, stand gestern für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung.

Toka-Areal kommt voran

Die Bürgermeisterin betont zugleich, dass der soziale Wohnungsbau der Verwaltung und ihr ein großes Anliegen ist. „Es fehlen jetzt zwar bis zu 28 Wohnungen an dieser Stelle“, räumt sie ein. Aber diese würden mit der Zeit dann bestimmt an anderer Stelle in Kandern geschaffen.

Hierzu verweist Simone Penner auf das Tonwerke-Areal (Toka). „Wir befinden uns dazu intensiv in Gesprächen“, sagt die Rathauschefin. Sie hoffe, die Öffentlichkeit im April oder Mai über den aktuellen Stand informieren zu können.

Das rund fünf Hektar große Entwicklungsgebiet schließt sich an die Innenstadt an und befindet sich im Besitz der Toka-Immobilien. Der städtebauliche Vertrag sieht den Bau von 250 Wohnungen auf dem Areal vor. Des Weiteren sollen dort ein Discounter (Aldi oder Lidl) sowie ein Drogeriemarkt angesiedelt werden. „Gute Mietwohnungen zu guten Preisen, die dem allgemeinen Standard entsprechen“ sind ebenfalls geplant, wie es in dem städtebaulichen Vertrag heißt.

„Wir kümmern uns und wir sind dran“, macht die Bürgermeisterin mit Blick auf das Thema Sozialer Wohnungsbau deutlich.