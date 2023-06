Kandern Keine Handhabe beim Wohnpark-Aus

Heimbesitzer Harald Preinl will das Pflegeheim „Wohnpark an der Kander“ schließen und hat mit der Black Forest Academy (BFA) bereits einen Kaufinteressenten gefunden (wir haben berichtet). Die BFA will im Gebäude Zimmer für ihre Internatsschüler anbieten. Nach Kenntnisstand der Stadt, so Penner in der Stellungnahme, sei zwischen den Parteien bereits eine Verkaufsentscheidung vereinbart worden. Dafür wäre allerdings eine Umnutzungsgenehmigung und ein entsprechender vorhabenbezogener Bebauungsplan nötig.

Gemeinderat bedauert die Schließung des Heims

„Dieses Verfahren muss der Gemeinderat auf den Weg bringen und nach sorgfältiger Befassung gegebenenfalls dazu einen Aufstellungsbeschluss dazu fassen“, sagte die Bürgermeisterin. In der Stellungnahme heißt es: „Die Stadt Kandern hat keine Handhabe darin, privatwirtschaftlich getroffene Entscheidungen rückgängig zu machen oder direkt auf eine Änderung hinzuwirken. Ein Vorkaufsrecht an dieser Immobilie besteht für die Stadt nicht. Auch uns hat die Information zur Schließung des Heims sehr überrascht und betroffen gemacht. Der Bedarf an Pflegeplätzen in Kandern und dem Landkreis ist sehr groß und wir bedauern daher die Entscheidung des Betreibers zur Schließung des Wohnparks sehr.“