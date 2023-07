Kandern Keine Langeweile

„Wir haben in Kandern ein sehr breit gefächertes Angebot, das zeigt, dass wir sehr viel an ehrenamtlichem Engagement in unserer Stadt haben“, ist Bürgermeisterin Simone Penner sichtlich stolz auf die große Auswahl. „Unser Ferienprogramm richtet sich in erster Linie an die Kinder aus Kandern, aber auch Feriengäste sowie Teilnehmer aus den Umlandgemeinden sind willkommen“, erläutert Claudia Röder. Mit im Programm sind jede Menge „Klassiker“, aber auch neue Ideen.

Keine „Jungen-“ und „Mädchen“-Angebote mehr

„Eine rückläufiges Angebot bei den Kanderner Vereinen und anderen Veranstaltern kann ich nicht feststellen“, sagt die Tourist-Info-Leiterin.