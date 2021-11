Kandern Keinen Überschuss erzielt

Das Forstrevier schlug daher im Ausschuss vor, trockenheitstolearnte Baumarten wie etwa Eiche und Douglasie zu pflanzen.

Wirtschaftsziele

Die Wirtschaftsziele sehen auch vor, das Waldwegenetz weiter auszubauen und zu pflegen, um so einerseits die Erholungsfunktion für die Besucher zu verbessern und andererseits die forstbetrieblichen Arbeiten zu erleichtern. Dafür sollen insgesamt rund 25 000 Euro aufgewendet werden, so Schirmer. In diesem Jahr habe man bislang keinen geeigneten Forstwirt-Auszubildenden gefunden. „Wir suchen nach einer geeigneten Besetzung für das kommende Jahr“, erklärte Kanderns Revierförster Otto-Jesko von Schroeder auf Nachfrage Daniela Schmiederers.

Gegenüber dem Vorjahr soll der Holzeinschlag ein wenig angehoben werden. Im Vergleich zu 2019 – dort lag der Hiebsplan bei 6800 Festmetern pro Jahr – liegt der geplante Einschlag für 2022 bei 7050 Festmetern. „Damit sollen verschobene Nutzungen aus dem Jahr 2021 nachgeholt werden, weil im kommenden Jahr die Absatzmöglichkeiten und damit die Erlöse vorraussichtlich besser sein werden“, beschrieb Schirmer.

Insgesamt, so lautet die Prognose seitens des Kanderner Forsts, werden die wieder ansteigenden Holzpreise sowie die etwas höhere Hiebsmenge zu einem Anstieg der Erlöse führen. „Wenn alles gut läuft, könnte sogar eine schwarze Null erzielt werden.“ Dennoch hoch blieben die Kosten für Maßnahmen, wie etwa die Jungbestandspflege der Bäume oder die Kultursicherung. „Wir müssen bei diesen Investitionen an unsere künftigen Generationen denken“, klärte Schirmer auf, denn der Wald stelle nicht nur einen Erholungsraum bereit, sondern erfülle auch wichtige ökologische Funktionen, wie etwa die Bindung von Kohlendioxid, die Filterung von Lärm und leiste einen Beitrag zum Boden- und Hochwasserschutz.

Diskussionsbeiträge

Fritz Höferlin erinnerte an den für Kandern geplanten Sozialwohnungsbau in Holzbauweise. Seiner Frage, ob man für den Bau Holz aus dem heimischen Stadtwald verwenden könne, entgegnete Schirmer, dass das Holz für den Wohnungsbau gewissen Din-Normen entsprechen müsse und normiertes Holz nicht über ortsansässige Schreinereien zu beziehen sei. Bürgermeisterin Simone Penner kündigte an, Höferlins Idee von Fachleute prüfen zu lassen.

Kandern (zs). Bis zum Jahr 2018 konnte beim Kanderner Stadtwald noch ein Überschuss erzielt werden. Das hat sich nun aber geändert, was die Jahresabschlussrechnung für den Stadtwald für das Forstwirtschaftsjahr 2020 zeigte. Der Zuschussbedarf für 2020 lag, wie Kanderns Revierförster Otto-Jesko von Schroeder im Verwaltungsausschuss bekannt gab, bei rund 82 000 Euro. Mit Blick auf die Finanzrechnung sagte er: „Ein Defizit von 6349 Euro steht auf dem Konto.“ Besonders beachtlich seien die schlechten Verkaufszahlen von Nutz- und Brennholz. Mit nur 375 507 Euro wurde der Vorjahreswert von 430 406 Euro nochmals deutlich unterschritten. Der Durschnittsertrag je Festmeter sank von rund 76 Euro auf rund 70 Euro. Die geschlagenen Holzarten habe man nur zu einem geringeren Festmeterpreis vermarkten können, was auf die durch das Überangebot auf dem Holzmarkt gesunkenen Holzpreise zurückgeführt werden könne, so von Schroeder. Im Jahr 2020 hatte die Stadt keine Waldgrundstücke verkauft.