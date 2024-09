Kandern: Keramikarbeiten in allen Facetten

Veranstalter des Markts ist das 1990 gegründete Keramikforum Freiburg, das die beiden Töpfermärkte in Kandern und Freiburg ins Leben gerufen hat.

Für eine Bewirtung während der Markttage ist gesorgt, die Parkplätze sind ausgeschildert. Außerdem wird am Sonntag das Chanderli in bewährter Form zwischen Haltingen und dem Bahnhof Kandern verkehren. Zum Rahmenprogramm des Töpfermarkts gehört am Samstag, 19 Uhr, in der Stadtbücherei an der Hauptstraße 28 ein Vortrag des Karlsruher Kunsthistorikers Dr. Athur Mehlstäubler über „Max Laeuger und Kandern“. Fünf Euro kostet der Eintritt.